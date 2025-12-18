Hakkında yakalama kararı olan Şeyma Subaşı paylaşımlarına devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni ve Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, hakkında çıkan kararla pek de ilgilenmedi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN ŞEYMA SUBAŞI'DAN AÇIKLAMA YOK

Hakkındaki karar ile ilgili tek bir kelime etmeyen Subaşı sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam etti.

Başsavcılığın kararıyla ilgili sessizliğini koruyan Subaşı'nın Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

REKLAM PAYLAŞIMLARI DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Subaşı, öğle saatlerinden itibaren iş birliği içinde olduğu markaların reklam paylaşımlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam etti.

İŞTE O PAYLAŞIMLAR

Öte yandan Şeyma Subaşı ile birlikte haklarında yakalama kararı verilen eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve magazin camiasının yakından tanıdığı Mert Vidinli'den de haklarındaki karar ile ilgili bir açıklama gelmedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik bir "uyuşturucu" operasyonu daha düzenlenmiş, operasyon kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. 4 isim akşam saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Operasyon da adı geçen oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve organizatör Cihan Şensözlü ise adreslerinde bulunamamıştı.