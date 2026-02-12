Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'in okçuluk paylaşımı sosyal medyanın gündeminde
Hakkında yakalama kararı bulunan ünlü Şevval Şahin, İngiltere'nin Oxford kentinden yaptığı okçuluk paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü modelin hedeflere ok attığı anlar sosyal medyada ilgi görürken, Türkiye'ye dönüşüne ilişkin belirsizlik devam ediyor.
- Şevval Şahin hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunuyor.
- Şevval Şahin Oxford'ta okçuluk yaptığı anları sosyal medyada paylaştı.
- Şevval Şahin'in Türkiye'ye dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin, Oxford'tan yaptığı okçuluk paylaşımıyla dikkat çekti. Ünlü modelin hedefleri vurduğu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Türkiye'ye dönüşüne ilişkin belirsizlik ise sürüyor.
İngiltere'de yaşamını sürdüren Şevval Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Şahin, Oxford'ta okçuluk denediği anları takipçileriyle paylaştı.
Ünlü modelin hedef tahtasına ok attığı görüntüler kısa sürede yoğun etkileşim aldı. Şahin'in paylaşımına düştüğü "fena değil" (not bad) notu da dikkat çekti.
Şahin'in spor temalı paylaşımı, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Bazı kullanıcılar okçuluk performansını överken, bazıları ise paylaşımı sürpriz olarak değerlendirdi.
Oxford'tan gelen kareler, magazin gündeminde de geniş yer buldu.
TÜRKİYE'YE DÖNÜŞÜ BELİRSİZ
Öte yandan Şahin'in Türkiye'ye dönüşüne ilişkin belirsizlik devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şahin'in, uzun süredir yurt dışında bulunduğu biliniyor.
Şahin daha önce yaptığı açıklamada İngiltere'deki işlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döneceğini ifade etmişti.
"LONDRA'YA YERLEŞTİ" İDDİALARI
Miss Turkey finalinde jüri üyesi olarak yer alması beklenen Şahin'in Türkiye'ye gelmemesi dikkat çekmişti. Şahin'in sosyal medya hesabından İngiltere merkezli bir modellik ajansının bağlantısını paylaşması ise "Londra'ya yerleşti" yorumlarını beraberinde getirmişti.