Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı tam gaz! Romantik pozlarını aynı anda paylaştılar

Bir süredir aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinden mutluluk pozu geldi. Çift, romantik pozlarını kalp emojisiyle aynı anda paylaştı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hande Erçel, bir süredir sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Eğlenmeye gittikleri mekanda aşka gelen çift romantik pozlarını aynı anda paylaştı.

AŞKLARI DOLU DİZGİN DEVAM EDİYOR

Sosyete dünyasında yaşadığı ilişkilerle çapkınlığı elden bırakmayan Hakan Sabancı duruldu. Sabancı, Hande Erçel ile bir süredir dolu dizgin aşk yaşıyor.

KONSERDE ROMANTİZM

Sık sık yurtdışına tatile giden ikili, geçtiğimiz haftalarda ise Coldplay konserine gitmiş ve sosyal medya hesaplarından ilk kez birlikte paylaşım yapmıştı. Hande Erçel geçtiğimiz haftalarda da sevgilisi Hakan Sabancı'nın kendisi için serenat yatırdığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

AŞKA GELDİLER

Tüm bu gelişmelerin ardından gözde çiftten aşk pozu geldi. Erçel ve Sabancı, birlikte oldukları romantik kareyi aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaştı.

SİYA VE KIRMIZI KALPLİ PAYLAŞIM

Ünlü oyuncu, romantik pozu Instagram hesabının hikayeler bölümünden siyah kalp emojisi ile yayınlarken; Sabancı ise aynı kareyi kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.