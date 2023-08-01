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Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı tam gaz! Romantik pozlarını aynı anda paylaştılar

Magazin Haberleri

Bir süredir aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinden mutluluk pozu geldi. Çift, romantik pozlarını kalp emojisiyle aynı anda paylaştı.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Hande Erçel, bir süredir sosyetik isim Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor. Eğlenmeye gittikleri mekanda aşka gelen çift romantik pozlarını aynı anda paylaştı.

Sosyete dünyasında yaşadığı ilişkilerle çapkınlığı elden bırakmayan Hakan Sabancı duruldu. Sabancı, Hande Erçel ile bir süredir dolu dizgin aşk yaşıyor.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı tam gaz! Romantik pozlarını aynı anda paylaştılar

Sık sık yurtdışına tatile giden ikili, geçtiğimiz haftalarda ise Coldplay konserine gitmiş ve sosyal medya hesaplarından ilk kez birlikte paylaşım yapmıştı. Hande Erçel geçtiğimiz haftalarda da sevgilisi Hakan Sabancı'nın kendisi için serenat yatırdığı anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı tam gaz! Romantik pozlarını aynı anda paylaştılar

Tüm bu gelişmelerin ardından gözde çiftten aşk pozu geldi. Erçel ve Sabancı, birlikte oldukları romantik kareyi aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı tam gaz! Romantik pozlarını aynı anda paylaştılar

Ünlü oyuncu, romantik pozu Instagram hesabının hikayeler bölümünden siyah kalp emojisi ile yayınlarken; Sabancı ise aynı kareyi kırmızı kalp emojisiyle paylaştı.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel aşkı tam gaz! Romantik pozlarını aynı anda paylaştılar

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Hakan Sabancı Hande Erçel Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Metin Akarsy:

Para var aŞk var :) ama huzur İslam'da :)

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