Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'i ailesiyle tanıştırdı

İş insanı Hakan Sabancı ile bir süredir aşk yaşayan Hande Erçel, katıldığı bir düğünde Sabancı ailesiyle tanıştı. Ünlü oyuncu düğünde Arzu Sabancı'yla karşılıklı dans etti.

Kaan Yıldırım ile kısa süreli ilişkisini noktalayan başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyetede çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İlk kez Ocak ayında görüntülenen çift ilişkilerini artık gözler önünde yaşıyor. Ünlü çift son olarak el ele bir düğüne katıldı.

AİLEYE GİRDİ

2. Sayfa'da yer alan habere göre, Hakan Sabancı gittiği düğünde sevgilisi Hande Erçel'i ailesiyle tanıştırdı. Magazin dünyasının uslanmaz çapkını olarak nam salan Sabancı'nın bu adımı sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı.

KARŞILIKLI DANS ETTİLER

Öte yandan yayınlanan görüntülerde Kenan Doğulu'nun sahne aldığı düğünde Arzu Sabancı müstakbel geliniyle karşılıklı dans etmesi dikkatlerden kaçmadı.