Hafsanur Sancaktutan, bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği iddiasını yalanladı

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, 3,5 yıllık sevgilisi Deniz Can Aktaş ile ilişkisini bitiren Hafsanur Sancaktutan'ın geçtiğimiz cuma akşamı ilaç içtikten sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiğini ileri sürdü.

BİRCAN BALİ: HAFSANUR İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Bircan Bali, canlı yayında yaptığı açıklamada "Hafsanur, eski sevgilisi ile tartışarak ilişkisini bitiriyor. Daha sonra evinde ilaç içerek bileklerini kesiyor. Deniz Can'ı arayarak 'İyi değilim, kendime zarar vereceğim' diyor ve fotoğraf çekerek çocuğa gönderiyor. Deniz Can da hemen eve sağlık ekiplerini yönlendiriyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hafsanur'un midesi yıkanıyor ve bileklerine müdahale ediliyor. Hafsanur bu olayın gizli kalmasını istediği için adının evraklarda yer almamasını istiyor ve o gece taburcu olmak istemiş. Benim haberimden sonra bir açıklama yaparak 'İntihara teşebbüs etmedim, zehirlendim' diyecek. Ben haberimin arkasındayım, hastanedeki konuşmalarına kadar her şeyi ortaya çıkartırım" dedi.

"HABERE İTİBAR EDİLMEYECEĞİNİ UMUYORUM"

Hakkında çıkan iddiaların ardından Instagram hesabından açıklama yapan Hafsanur Sancaktutan, intihar iddiasını kesin bir dille yalanladı. Hakkındaki iddiayla ilgili gerekli hukuki süreci başlatacağını söyleyen genç oyuncu, açıklamasında şunları söyledi: "Biraz önce TV'de yayınlanan bir magazin programında beni ve ailemi çok üzen, çok zor durumda bırakan bir haber yapıldı. Tedavi olduğum hastaneden gerekli raporları alarak yasal bir süreç başlatacağım için avukatım tarafından bu aşamada detaylı bir açıklama yapmamam istendi. Tek söyleyeceğim 22 yaşında ailesini, işini ve hayatı çok seven bir gencim! Böyle bir habere maruz kaldığım için çok üzgünüm. Basında ve sosyal medyada bu konuda vicdanlı davranılacağına inanıyor, habere itibar edilmeyeceğini umuyorum. Hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyorum."

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