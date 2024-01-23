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Hadise, süpürge sopasıyla dans etti

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Özel hayatı ve sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Hadise, süpürge sopası kullanarak dans etti.

Geçtiğimiz günlerde adı ünlü şef Gürkan Topçu ile anılan ve çıkan aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Hadise, bu sefer de arkadaşlarıyla yaptığı parti ve süpürge sopasıyla ettiği dansıyla gündem oldu.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte parti yapan Hadise, 14,6 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından kareleri yayınladı. Arkadaşlarıyla eğlendiği anları "Başı kahkahalı sonu sürprizli" notunu ekleyen Hadise, yeşil yırtmaç elbisesiyle süpürge sopası kullanarak dans ettiği anları da yayınladı.

Hadise, süpürge sopasıyla dans etti

HAKKINDAKİ İLİŞKİ İDDİASINI YALANLAMIŞTI

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Hadise, şef Gürkan Topçu ile çıkan aşk iddiasını şu sözlerle yalanlamıştı: "Sanırım söylenmek ya da kızmak değil, doğru ifade etmem gerekiyorsa, sizlerle dertleşmek istediğim bir konu var. Müzik kariyerim için dört elle çalışmaya başladığım zamanlar, tabii ki gündemde olmanın ve göz önünde olmanın heyecanını ve arzusunu çok yoğun hissediyordum. Ancak aynı zamanda bunun bedellerinin de olacağının farkındaydım."

Hadise, süpürge sopasıyla dans etti

Hadise, süpürge sopasıyla dans etti

Hadise, süpürge sopasıyla dans etti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

mardinli yiğit:

gündeme gelmek istiyor, belki bir reklam ya da dizi teklifi gelir diye..

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