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Hadise, hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi

Hadise, hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi
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Hadise, Stuttgart konserinde "En büyük hayalim Hadise'ye sarılmak" yazılı pankartı tutan hayranını sahneye davet etti. Hayranının isteğini geri çevirmeyen sanatçı, o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve büyük beğeni topladı.

Ünlü pop sanatçısı Hadise, hem sahne performansları hem de özel hayatıyla sıkça gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Almanya'nın Stuttgart kentinde sahneye çıkan Hadise, konserde bir hayranının gösterdiği pankarta kayıtsız kalamadı.

Hadise, hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi

"EN BÜYÜK HAYALİM HADİSE'YE SARILMAK"

Sarı saçlarına yeniden dönen Hadise'nin gözüne seyirciler arasında bir hayranının tuttuğu pankart ilişti. Pankartta, "En büyük hayalim Hadise'ye sarılmak" ifadeleri yer alıyordu.

Hadise, hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi

Bu içten dileği yanıtsız bırakmayan Hadise, genç kadını sahneye davet etti. Hayranının bu hayalini gerçekleştiren ve o anları sosyal medya hesabından paylaşan Hadise, takipçilerinden büyük beğeni topladı. Sanatçının bu jesti, konserin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

İşte ikilinin o pozu;

Hadise, hayranının en büyük hayalini gerçekleştirdi

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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