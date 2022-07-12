Gürsel Tekin'in eşi haber spikeri Mehtap Özkan'a hacker şoku! Fotoğraflarını silmişler - Haberler

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Gürsel Tekin'in eşi haber spikeri Mehtap Özkan'a hacker şoku! Fotoğraflarını silmişler

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Magazin
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in eşi Mehtap Özkan, hacker şoku yaşadı. Özkan, sosyal medya hesabını geri almasının ardından yaptığı açıklamada, bazı fotoğraflarının silindiğini ve bazı kişilerin takipten çıkıldığını söyledi.

Gürsel Tekin'in geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren haber spikeri eşi Mehtap Özkan, hacker şoku yaşadı. Sosyal medya hesaplarını aktif kullandığı bilinen Özkan'ın Instagram hesabı, henüz kim olduğu bilinmeyen şahıslar tarafından hacklendi.

BAZI FOTOĞRAFLARINI SİLDİLER

Hackerler, hesabı ele geçirmelerinin ardından bazı fotoğrafları sildi ve Özkan'ın arkadaşlarını takipten çıkardı. Bu kişilerin kim olduğu bilinmezken, Mehtap Özkan 2 saat aranın ardından hesabını geri almayı başardı.

Gürsel Tekin'in eşi haber spikeri Mehtap Özkan'a hacker şoku! Fotoğraflarını silmişler

AÇIKLAMADA BULUNDU

Mehtap Özkan daha sonra başına gelen durum hakkında takipçilerini ve yakınlarını bilgilendirmek adına bir açıklamada bulundu. Özkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili arkadaşlar, hesabım hacklenmiş. Bir iki saatlik uğraşla kurtardık. Bazı arkadaşlarım ve fotoğraflarım silinmiş kusura bakmayın."

Gürsel Tekin'in eşi haber spikeri Mehtap Özkan'a hacker şoku! Fotoğraflarını silmişler

Gürsel Tekin'in eşi haber spikeri Mehtap Özkan'a hacker şoku! Fotoğraflarını silmişler

Gürsel Tekin'in eşi haber spikeri Mehtap Özkan'a hacker şoku! Fotoğraflarını silmişler

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Gürsel Tekin Magazin Haberler

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