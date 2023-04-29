Günden güne eriyor! 34 kilo veren ünlü oryantal Tanyeli sırrını paylaştı

Bir döneme kıvrak danslarıyla damga vuran Tanyeli, geçtiğimiz yıl aldığı kilolar nedeniyle bıçak altına yatmış, 99 kiloya çıkan ünlü dansçı mide küçültme operasyonu geçirmişti.

10 AYDA 34 KİLO VERDİ

Başarılı geçen ameliyatın ardından 10 ayda 34 kilo veren Tanyeli eski formuna kavuştu. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Tanyeli, konuk olarak katıldığı 2. Sayfa programında yaşadığı zorlu süreci anlattı.

"KARBONHİDRAT ALIYORUM"

"Şimdi kilo vermeye devam etmiyorum. Aslında sizden mi saklayacağım. Bu ameliyatın psikolojik bir sıkıntısı var. Kendime yaptığım en büyük yatırımdı evet ama kilo fazla vermeye başladığında insan zombi gibi mi olacağım diye korkuyor. Kilo vermeyi durdursun diye karbonhidrata yükleniyorum. O zaman da eski halime döneceğim mi acaba diye korkuyorum. Dostlarım artık kilo vermememi söylediklerinde hemen karbonhidrat almaya başlıyorum" dedi.