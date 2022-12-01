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Gülü Soldurmam şarkısını seslendiren Mustafa Yılmaz'dan Hollywood tadında klip

Magazin Haberleri

Gülü Soldurmam şarkısını seslendiren Mustafa Yılmaz'dan Hollywood tadında klip

Başarılı şarkıcı Mustafa Yılmaz, dillerden düşmeyen "Gülü Soldurmam" şarkısını seslendirdi. Şarkıya Hollywood teknikleri kullanarak klip çeken şarkıcı, 24 saatte 1 milyon izlenmeye ulaştı.

Mustafa Yılmaz, sözleri Aşkın Tuna imzası taşıyan "Gülü Soldurmam" isimli şarkıya yeniden hayat verdi. Yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği şarkı Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda ki yerini aldı.

HOLLYWOOD TEKNİKLERİ KULLANILARAK KLİP ÇEKİLDİ

Kısa süre de büyük ilgi gören şarkı Youtube'da 24 saatte 1 milyon izlenmeye ulaştı. Sekiz aylık bir çalışmanın ardından müzik severlerle buluşturulan şarkıya bir de özel klip çekildi. Yönetmenliğini Hayrettin Güneş'in üstlendiği klip çekimlerinde Hollywood teknikleri kullanıldı. Yaklaşık yüz kişilik bir ekiple bir haftada tamamlanan film tadındaki klip Almanya'da çekildi.

Gülü Soldurmam şarkısını seslendiren Mustafa Yılmaz'dan Hollywood tadında klip

Gülü Soldurmam şarkısını seslendiren Mustafa Yılmaz'dan Hollywood tadında klip

Ecem Altan
Ecem Altan
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