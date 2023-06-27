Güldür Güldür Show oyuncusu Uğur Bilgin nişanlandı,

Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Uğur Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sessiz sedasız şekilde nişanlandığını duyurdu. Oyuncunun paylaşımına rol arkadaşlarından yorum yağdı.

ROL ARKADAŞLARINDAN YORUM YAĞDI

42 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisiyle nişan pastasını keserken çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayarak "27.06.2023" notunu yazıp yüzük ve dua emojisi koydu. Uğur Bilgin'in nişanlısının adını yazmaması da dikkat çekti. Bilgin'in paylaşımına Ecem Erkek, Doğa Rutkay Kamal, Ali Sunal, Onur Buldu, Aylin Kontente, Burak Altay, Rıza Kocaoğlu, Gonca Vuslateri, Sarp Apak ve Can Bonomo gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi.