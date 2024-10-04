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Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi

Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi
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Diyarbakır'da cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin Güran cinayetini ilk günden itibaren takip eden ve sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan şarkıcı Gülben Ergen, eviyle gündeme gelen oyuncu Serenay Sarıkaya'ya konuyla ilgili sessiz kalması üzerinden yüklendi.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Hollywood yıldızlarının evlerinin kapılarını açtığı AD dergisinin Orta Doğu baskısının kapak yıldızı oldu. AD, Middle East dergisi için Rumeli Hisarüstü'ndeki evinde özel pozlar veren oyuncu "Evim, benim kabuğum gibidir ve kabuğumda olduğumda kendimi güvende hissediyorum" dedi.

Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi

GÜLBEN ERGEN'İ KIZDIRDI

Eviyle gündem olan Serenay Sarıkaya'ya şarkıcı Gülben Ergen tepki gösterdi. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran olayı üzerinden Sarıkaya'ya yüklenen Ergen, "Serenay Sarıkaya'nın evi çok güzel. Kendisi çok çok güzel. İşleri çok güzel. Şıklığı, duruşu, başarısı tartışmasız müthiş. Milyonlarca genç kızı peşinden sürükleyecek bir hayran kitlesine sahip. Ben de çok beğeniyorum kendisini ve işlerini. Narin büyüseydi belki onu takip eden hayranlarından biri olacaktı. Bu ülke insanlarından ekmek yiyip bu ülkede öldürülen çocuklara hassasiyetle yaklaşan mesajlar görmek isterdim kendisinden" ifadelerine yer verdi.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Gülben Ergen'in bu yaklaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar Ergen'i haklı bulurken bazı kullanıcılar da Sarıkaya'ya gereksiz yüklendiğini savundu.

İşte Gülben Ergen'in o paylaşımı;

Gülben Ergen'den Serenay Sarıkaya'ya Narin Güran tepkisi

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Serenay Sarıkaya Sosyal Medya Gülben Ergen Narin Güran Diyarbakır Magazin Medya

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Yorumlar (2)

Ocean Express cargo Ltd:

Türkiye de Puff Daddy leer yok mu sanıyorsunuz.???.Tabii konuşamazlar hangisi konuşabildi Filistin için şimdiye kadar da Narin yada diğer çocuklar için konuşsunlar..Film Festivallerinde Fransa'da bizim YARGI ekibinden kim konuşabildi.. Cesur kalem Sema ERGENEKON ağzını bıçak açmadı .ANLAYIN UYANIN HEPSİ AYNI KORKUYLA YAŞIYORLAR HİÇBİR ÜNLÜ KONUŞAMAZ..by

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Melisa Çiçek:

Ne alaka Gülben Hanım kıskandın mi yoksa

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