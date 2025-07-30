Güçlü sesiyle şöhret olmuştu! Hem yeni mesleği hem son hali yankı uyandırdı

90'lı yılların hafızalara kazınan çocuk yıldızlarından biri olan "Küçük İbo", uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı hayatıyla yeniden gündeme geldi. Gerçek adı İbrahim Halil Küçük olan sanatçının son görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Henüz çocuk yaşta İbrahim Tatlıses'in sahnesine çıkarak keşfedilen Küçük İbo, o dönem sergilediği güçlü yorum ve etkileyici sesiyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekmişti. Kısa sürede albümler çıkaran, televizyon dizilerinde rol alan ve magazin dünyasının da radarına giren İbo, bir zamanların en çok konuşulan çocuk fenomenleri arasındaydı.

IŞIKLAR ALTINDA BAŞLAYAN YOL, SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

12 yaşında çıkardığı ilk albümle müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Küçük İbo, bir dönemin ekran yüzü haline gelmişti. Tatlıses'in televizyon programlarında söylediği türkülerle milyonları etkileyen genç yıldız, sahneye çıktığı an Hülya Avşar'ın kucağında oturduğu ikonik görüntüsüyle de magazin tarihine geçmişti.

Ancak çocuk yaşta gelen şöhretin yükü ağır oldu. 2000'li yılların başıyla birlikte kariyerinde duraksama yaşandı ve Küçük İbo, uzun bir sessizliğe bürünerek adeta ortadan kayboldu.

"KEŞKE DAHA BİLİNÇLİ OLSAYDIM"

Geçmiş yıllarda verdiği samimi bir röportajda, erken yaşta elde ettiği şöhretin kendisine bedel ödettiğini dile getiren İbrahim Halil Küçük, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve tanınmam hataydı. O yaşta neyin içine girdiğimi bilmiyordum. Şimdi olsa daha temkinli olur, daha bilinçli hareket ederdim" sözleriyle çocuk yaşta popüler olmanın getirdiği baskıya dikkat çekmişti.

ŞÖHRETTEN TİCARETE: KÜNEFE SALONUYLA YENİ BİR SAYFA

Bugünlerde ekranlardan uzak bir hayat süren Küçük İbo, müzikten tamamen kopmuş değil. Sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman türküler seslendirmeye devam eden sanatçı, verdiği bir başka röportajda bir künefe salonu işlettiğini açıklamıştı. "Zaman zaman işin başına gidiyorum ama müzik de hala içimde. Gözlerden uzak, sakin bir hayat yaşıyorum" diyerek hem ticareti hem de sanatı bir arada sürdürdüğünü ifade etmişti.

Yıllar önce parlayan çocuk yıldız, bugün daha dingin ve kendi halinde bir yaşamı tercih ediyor. Ancak sesi hala hafızalarda, ismi ise bir dönemin unutulmazları arasında.