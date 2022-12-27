Gönül Dağı'nın kızıl güzeli Meryem, iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren genç oyuncu, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Kızıl saçları ve çilleriyle göz kamaştıran oyuncu, zaman zaman cesur paylaşımlarda bulunuyor.

CESUR POZLARINA YORUM YAĞDI

Şu sıralar diziden ayrıldığı konuşulan Sevilay Gültekin, soğuk havada iç çamaşırsız verdiği pozla dikkat çekti. Genç oyuncunun pozuna yorum yağarken "Herkes kürkle oturuyor sen gömlekle" tarzından yorumlar yaptı.

İşte güzel oyuncun olay olan o pozları;