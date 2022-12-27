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Gönül Dağı'nın kızıl güzeli Meryem, iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Magazin Haberleri

Gönül Dağı dizisinde görme engelli Meryem karakterine hayat veren genç oyuncu Sevilay Gültekin, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız verdiği pozları paylaştı. Oyunculuğuyla dikkat çeken Gültekin'in pozlarına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

Kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren genç oyuncu, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor. Kızıl saçları ve çilleriyle göz kamaştıran oyuncu, zaman zaman cesur paylaşımlarda bulunuyor.

CESUR POZLARINA YORUM YAĞDI

Şu sıralar diziden ayrıldığı konuşulan Sevilay Gültekin, soğuk havada iç çamaşırsız verdiği pozla dikkat çekti. Genç oyuncunun pozuna yorum yağarken "Herkes kürkle oturuyor sen gömlekle" tarzından yorumlar yaptı.

İşte güzel oyuncun olay olan o pozları;

Gönül Dağı'nın kızıl güzeli Meryem iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Gönül Dağı'nın kızıl güzeli Meryem iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Gönül Dağı'nın kızıl güzeli Meryem iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Gönül Dağı'nın kızıl güzeli Meryem iç çamaşırsız pozlarını paylaştı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Gönül Dağı Cinsellik Magazin Haberler

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