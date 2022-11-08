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Gökhan Özoğuz, lenfomayla mücadele eden Hakan Özoğuz'la ilgili müjdeyi verdi: Tedavi bitti

Magazin Haberleri

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, uzun süredir lenfoma tedavisi gören kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumuyla ilgili müjdeyi verdi. Kardeşinin 10 yıldır hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen şarkıcı, "Tedavi bitti, bomba gibi konserlere devam ediyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, dün akşam düzenlenen Tamirhane filminin galasına katıldı. Gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşinin sağlık durumu hakkında konuştu.

"HAKAN ÖZOĞUZ'UN LENFOMA TEDAVİSİ BİTTİ"

Athena grubunun sevilen üyelerinden Hakan Özoğuz'un bir süredir lenfoma ile mücadele ettiği ve tedavi sürecini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenilmişti. Galada kardeşinin son durumunu anlatan Özoğuz, "Sahnelere devam ediyor. Özkan (Uğur) abi ile beraber oldular. Müzisyen hastalığı gibi bir şey oldu bu hastalık. 10 senedir vardı zaten, son dönemde hareketlendi. Tedavi vakti bekleniyordu, tedavi oldu bitti. Şu an bomba gibi konserlere devam ediyoruz" dedi.

Gökhan Özoğuz, lenfomayla mücadele eden Hakan Özoğuz'la ilgili müjdeyi verdi: Tedavi bitti

HAKAN ÖZOĞUZ: SENELERDİR SESSİZ ŞEKİLDE İLERLEDİ

Geçtiğimiz ay Twitter hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Hakan Özoğuz ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere."

Gökhan Özoğuz, lenfomayla mücadele eden Hakan Özoğuz'la ilgili müjdeyi verdi: Tedavi bitti

Gökhan Özoğuz, lenfomayla mücadele eden Hakan Özoğuz'la ilgili müjdeyi verdi: Tedavi bitti

Gökhan Özoğuz, lenfomayla mücadele eden Hakan Özoğuz'la ilgili müjdeyi verdi: Tedavi bitti

Ecem Altan
Ecem Altan
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Gökhan Özoğuz Athena Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Mehmet :

Darısı tüm hastalarımıza.

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