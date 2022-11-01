Gelin adayı Cansel Çördük, sahneye atlayıp şarkıcının kafasında bardak kırdı
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Kısmetse Olur yarışmasıyla şöhrete kavuşan Cansel Çördük, birlikte şarkı çıkardığı partneri Kristina Menissov'un başında bardak kırdı. Çördük, başka bir kadın şarkıcıyla sahneye çıkan arkadaşına adeta öfke kustu.
Son yıllarda çok fazla estetik operasyon geçiren ve değişimiyle gündem olan Cansel Çördük, müzik dünyasına adım attı.
'Kısmetse Olur'un yarışmacısı, Kristina Menissov isimli şarkıcıyla düet yaptı. Gece kulübünde sahneye çıkan ikilinin iddialara göre arası bozuldu. Sahneye başka biriyle çıkan Kristina Menissov, Cansel'in alkollü olduğunu iddia etti ve onunla şarkı söylemedi.
Şarkı çıkarmanın mutluluğunu yaşayan Cansel Çördük, partnerinin bu davranışına çok bozuldu. Kristina Menissovsahneye çıktığında Çördük, yerinden kalkıp eline aldığıbardağı Menissov'un başında kırdı. Yanındaki şarkıcı kadın Çördük'ü ittirip sahneden uzaklaştı. Duruma şahit olan insanlar neye uğradığını şaşırdı.
Kristina Menissov bu anları Instagram hesabından paylaşıp, "Ve bu bizim işbirliğimizin sonu. Bu şarkıda ikimizin de hakkı var ve sonuna kadar yaşayacak." notunu düştü. Gelin adayı Cansel Çördük ise paylaşımın altına, "Kristina bu bizim şarkımız ve biz bunu aşkla yaptık. Çok saygısızca bağırıyorsun bana! Çok kızdım ve üzüldüm çünkü başka bir kızla çıkıp bizim şarkımızı okudun. Bu benim kalbimi çok kırdı, çok heyecanlıydım. Tüm bunlar yaşandığı için kendimi kötü hissediyorum" yorumunu yaptı.