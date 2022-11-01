Gelin adayı Cansel Çördük, sahneye atlayıp şarkıcının kafasında bardak kırdı

Son yıllarda çok fazla estetik operasyon geçiren ve değişimiyle gündem olan Cansel Çördük, müzik dünyasına adım attı.

BİRLİKTE ŞARKI ÇIKARDILAR

'Kısmetse Olur'un yarışmacısı, Kristina Menissov isimli şarkıcıyla düet yaptı. Gece kulübünde sahneye çıkan ikilinin iddialara göre arası bozuldu. Sahneye başka biriyle çıkan Kristina Menissov, Cansel'in alkollü olduğunu iddia etti ve onunla şarkı söylemedi.

BAŞKA BİRİYLE SAHNE ÇIKINCA ORTALIK KARIŞTI

Şarkı çıkarmanın mutluluğunu yaşayan Cansel Çördük, partnerinin bu davranışına çok bozuldu. Kristina Menissovsahneye çıktığında Çördük, yerinden kalkıp eline aldığıbardağı Menissov'un başında kırdı. Yanındaki şarkıcı kadın Çördük'ü ittirip sahneden uzaklaştı. Duruma şahit olan insanlar neye uğradığını şaşırdı.

"KALBİMİ ÇOK KIRDIN"

Kristina Menissov bu anları Instagram hesabından paylaşıp, "Ve bu bizim işbirliğimizin sonu. Bu şarkıda ikimizin de hakkı var ve sonuna kadar yaşayacak." notunu düştü. Gelin adayı Cansel Çördük ise paylaşımın altına, "Kristina bu bizim şarkımız ve biz bunu aşkla yaptık. Çok saygısızca bağırıyorsun bana! Çok kızdım ve üzüldüm çünkü başka bir kızla çıkıp bizim şarkımızı okudun. Bu benim kalbimi çok kırdı, çok heyecanlıydım. Tüm bunlar yaşandığı için kendimi kötü hissediyorum" yorumunu yaptı.