Gaye Su Akyol'un röportajını 'Erdoğan'ın kabusu' diyerek yayınlayan Financial Times, başlığını değiştirdi

Financial Times, yeni albümünü yayınlayan Gaye Su Akyol ile yaptığı röportajı "Türk şarkıcı Gaye Su Akyol, Erdoğan'ın en kötü kabusu" başlığıyla yayınlayınca tepkilerde beraberinde geldi. Gazete gelen tepkilerin ardından makalenin başlığını "Türk Şarkıcı Gaye Su Akyol Umut ve Özgürlük" olarak değiştirdi.

İngiliz gazetesi Financial Times, yeni albümü 'Anadolu Ejderi'ni dinleyicilerin beğenisine sunan şarkıcı Gaye Su Akyol ile yaptığı röportajı gazetenin basılı versiyonunda "Erdoğan'ın kabusu", internet sitesinde ise "Erdoğan'ın en kötü kabusu" başlığıyla yayınladı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan başlık kullanıcıların tepkisini çekti.

"ERDOĞAN'IN EN KÖTÜ KABUSU" BAŞLIĞI ATILDI

Gazetede yayınlanan makalede Akyol'un "yeniden canlanan Anadolu Rock hareketinin futuristik temsilcisi" olduğu, sanatçının insan, kadın, kuir haklarının savunucusu olarak da bilindiği belirtiliyor. Şarkıcı ise röportajında "Bu benden nefret etmeleri için yeterli bir sebepti. Ama karanlık fikirleri umurumda değil" diyor. Akyol'un bu sözlerinin ardından gazetenin basılı versiyonunda "Erdoğan'ın kabusu", internet sitesinde ise "Erdoğan'ın en kötü kabusu" başlığı kullanıldı.

TEPKİLERİN ARDINDAN BAŞLIK DEĞİŞTİRİLDİ

Başlıklar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce tepki mesajı yağdı. Gelen tepkilerin ardından harekete geçen Financial Times, makalenin başlığını değiştirdi. Gaye Su Akyol için hazırlanan makalenin yeni başlığı "Türk Şarkıcı Gaye Su Akyol Umut ve Özgürlük" olarak değiştirildi.