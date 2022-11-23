Galler Prensesi unvanıyla ilk davetine katılan Kate Middleton, göğsüne Kraliçe Elizabeth'in fotoğrafını taktı

Kate Middleton, Kral 3. Charles tarafından düzenlenen davete ilk kez 'Galler Prensesi' unvanıyla katıldı. Geceye göğsündeki Kraliçe 2. Elizabeth'in fotoğrafıyla katılan Middleton, Prenses Diana'nın da favorisi olan tacı taktı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından dünyanın en yaşlı hükümdarı Kraliçe'nin yerine tahta 74 yaşındaki oğlu Charles geçti. Tahta geçen Kral 3. Charles, ilk kez resmi konuk ağırladı.

İLK KEZ PRENSES UNVANIYLA DAVETE KATILDI

Ailenin veliahtı Galler Prensi William'ın eşi yeni Galler Prensesi Kate Middleton da 'Galler Düşesi' unvanının değişmesinin ardından ilk defa resmi bir etkinliğe katıldı. Buckingham Sarayı'nda düzenlenen resmi davete katılan Middleton, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'yı karşıladı. 'Prenses' unvanıyla ilk defa bir davette taç giyen Middleton, omuz detaylı beyaz elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

PRENSES DIANA'NIN TACI VE KÜPESİNİ TAKTI

Göğsüne Kraliçe 2. Elizabeth'in gençlik yıllarına ait fotoğrafını takan Middleton, davette Prenses Diana'nın da favorisi olan tacı taktı. Middleton, tacın yanı sıra Prenses Diana'ya ait olan küpeleri de taktı.