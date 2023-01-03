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Filtrenin dozunu kaçıran Muazzez Ersoy, İzel'i yaktı! Herkes fotoğrafa yakınlaştırıp bakıyor

Magazin Haberleri

Nostalji'nin Kraliçesi olarak anılan Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy Photoshop'un ayarını kaçırınca sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcılarla uçaktan fotoğraf paylaşan Muazzez Ersoy'a "İzel'i yaktın" yorumları yağdı.

Türk Sanat müziğinin usta isimlerinden olan Muazzez Ersoy, son dönemde değişimiyle dikkat çekiyor. 64 yaşındaki ünlü sanatçının son hali sosyal medyada gündem oldu.

Muazzez Ersoy, 330 bin takipçili Instagram hesabından İbrahim Tatlıses, Ercan Saatçi, İzel, Çelik, Kutsi, Zara gibi usta isimlerle uçakta çektirdiği fotoğrafı paylaştı. Ersoy'un değişimi şaşırtırken, arka koltukta oturan İzel çoğu kişinin dikkatini çekti.

Filtrenin dozunu kaçıran Muazzez Ersoy, İzel'i yaktı! Aradaki fark sosyal medyanın diline düştü

Birçok sosyal medya kullanıcısı Muazzez Ersoy için "Photshop'un ayarını kaçırdı" yorumunu yaptı. Bazı kullanıcılar ise fotoğrafı yakınlaştırıp "İzel'i yaktın Muazzez Ersoy" gibi esprili paylaşımlarda bulundu.

Filtrenin dozunu kaçıran Muazzez Ersoy, İzel'i yaktı! Aradaki fark sosyal medyanın diline düştü

Ünlü sanatçı birkaç gün önce ise "filtre" iddialarına video paylaşarak cevap vermişti. Ersoy'un genç görüntüsünün ardında estetiğinde olduğu öne sürüldü.

Filtrenin dozunu kaçıran Muazzez Ersoy, İzel'i yaktı! Aradaki fark sosyal medyanın diline düştü

Filtrenin dozunu kaçıran Muazzez Ersoy, İzel'i yaktı! Aradaki fark sosyal medyanın diline düştü

Filtrenin dozunu kaçıran Muazzez Ersoy, İzel'i yaktı! Aradaki fark sosyal medyanın diline düştü

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

İbrahim Tatlıses Muazzez Ersoy İzel Magazin Haberler

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