Feyza Civelek'in yıllar önce yaşadığı olay Sandık Kokusu dizisine konu oldu

Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncularından Feyza Civelek'in yıllar önce otobüs yolculuğunda kaybolma olayı yeni başlayacak olan Sandık Kokusu dizisine konu oldu.

Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin başrolü paylaşacağı Sandık Kokusu dizisinden ilk fragman yayınlandı. Dizide Kızılcık Şerbeti'nin başarılı oyuncularından Feyza Civelek'in yıllar önce yaşadığı bir kaybolma olayı anlatılacak.

GERÇEK HİKAYEDEN UYARLANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sandık Kokusu dizisinde Demet Akbağ'ın hayat verdiği Filiz karakterinin ilk bölümde başından geçen sarsıcı olayın gerçek bir hikayeden esinlenilerek yazıldığı ortaya çıktı. Demet Akbağ (Filiz) ile Özge Özpirinçci'nin (Karsu) anne kıza hayat vereceği diziyi usta senarist Melis Civelek, Zeynep Gür ile beraber yazıyor. Merakla beklenen dizideki anne kızın arasını bozan çatışmayı başlatan olayın gerçekte de Feyza Civelek'in yaşadığı öğrenildi.

OTOBÜS YOLCULUĞUNDA TORUNUNU KAYBEDİYOR

Dizinin yayınlanan ilk fragmanında Filiz, 3 çocuk annesi olan kızı Karsu'nun emanet ettiği torunu Kuzey'i kaybediyor. Filiz şehirler arası otobüs yolculuğu sırasında verilen molada torununu derin bir uykudayken bırakıp tuvalete gidiyor, tuvalet sırasında kuyruk olunca Filiz beklemek zorunda kalıyor. Bu sırada minik Kuzey uyanıyor, anneannesini yanında göremeyince otobüsten iniyor. Kalabalıktan korkup otobüsü binmek isteyen Kuzey, yanlış araca biniyor.

FEYZA CİVELEK KAYBOLMA OLAYI SENARYO OLDU

Bu olayın senarist Melis Civelek'in Kızılcık Şerbeti dizisinin fenomen karakterlerinden Nilay'a hayat veren kızı Feyza Civelek'in başından geçtiği, babasının çocukken Feyza Civelek'i otobüs yolculuğu sırasında kaybettiği öğrenildi. Melis Civelek'in kızının geçmişte yaşadığı bu olaydan yola çıkarak Sandık Kokusu dizisinin hikayesini kurduğu belirtildi. Dizide Kuzey kaybolurken, gerçek hayatta ise Feyza Civelek ailesine teslim edilmiş.