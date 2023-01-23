Fazıl Say, Şahmaran dizisini yerden yere vurdu: On üzerinden bir

Netflix'in ilginç konusu ve cesur sahneleriyle dikkat çeken Şahmaran dizisini izleyen Fasıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İkinci bölümde oğlan kızı nasıl götürüre bağladı, bıraktım. Bıktım. On üzerinden bir" dedi.

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz'in paylaştığı Şahmaran dizisi konusuyla yayınladığı ilk günden itibaren sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Beğenini olduğu kadar beğenmeyi de olan diziye bir yorum da Fazıl Say'dan geldi.

ŞAHMARAN'I BEĞENMEDİ

Diziyi beğenmeyen dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şahmaran dizisini denedim daha ikinci bölümde 'oğlan kızı nasıl götürüre bağladı. Bıraktım. Bıktım. Böyle Şahmaran mı olur ulan? Bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytinginizden. On üzerinden bir!" ifadelerini kullandı.

ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.