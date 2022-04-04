Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı iddiasını yalanladı - Haberler

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Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı iddiasını yalanladı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Başrol oynadığı Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı ileri sürülen Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından cevap verdi. İddianın doğru olmadığını belirten oyuncu, "Uydurma haberin kaynağına bakacağım" dedi.

Acıların Kadını albümüyle satış rekoru kıran arabesk-fantezi şarkıcısı ve oyuncu Belgin Sarılmışer'in canlandırıldığı Bergen filmi geçtiğimiz 4 Mart'ta vizyona girdi. Şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlenen yapımdan 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde edildi.

FARAH FİLMDEN 40 MİLYON LİRA KAZANDI MI?

Filmin hem başrol oyuncusu hem de ortak yapımcısı olan Farah Zeynep Abdullah'ın ise 40 milyon lira kazandığı ileri sürüldü. Kısa sürede sosyal medyaya damga vuran gelir haberine Farah Zeynep Abdullah'tan cevap gecikmedi.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı iddiasını yalanladı

"AYIP VE UYDURMA BİR HABER"

Twitter'dan yaptığı paylaşımla haberi yalanlayan Abdullah "Bugün yine geri zekalı bir haber çıkmış hakkımda, çok hastaydım da valla bir şey de yazmadım ama gereksiz. Ayıp ve uydurma bir haber. Bunu yapan zamanı bol olan insan kimmiş ona da bakacağım yarın. Kaynağını da merak ettim gerçi üstüne oturduğu kaba et olduğunu tahmin ediyorum" dedi.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı iddiasını yalanladı

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı iddiasını yalanladı

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı iddiasını yalanladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Farah Zeynep Abdullah, Twitter, Bergen, Film, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

mahmut mardinli mardinli:

filmi izledim güzeldi hoştu, filmi izleyen biri bergen'e üzülür, ne kadar acılar çekmiş der, yani daha çok kadını mağdur gösteren bir film.. Gerçek hayatta ne yaşanmış neler olmuş bilemiyoruz..

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