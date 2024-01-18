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Fahriye Evcen, küçük oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez gösterdi

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2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine giren Fahriye Evcen, 1 yaşına giren küçük oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez gösterdi. Oğlunun doğum gününü kutlayan Evcen, "Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim" derken minik Kerem, babasına benzetildi.

Dizi setinde başlayan aşklarını 2017 yılında nikah masasına taşıyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz yıl ikinci oğulları Kerem'i kucağına aldı. Bu zamana kadar oğlunun yüzünü saklayan Evcen, kural bozarak doğum gününde oğlunu gösterdi.

BABASINA BENZETİLDİ

13,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından oğlunun 1. yaş doğum gününü kutlayan ve ilk kez yüzünü gösteren Fahriye Evcen, "Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki; çok yaman. Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Minik Kerem'i görenler ise baba Burak Özçivit'e benzetti.

Burak Özçivit ise oğlu Kerem'le bir fotoğrafını yayınlayarak Kerem'im bugün 1 yaşında… Babasının aslanı. Nice senelere canımın içi" dedi.

Fahriye Evcen, 2. oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez gösterdi

Fahriye Evcen, 2. oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez gösterdi

Fahriye Evcen, 2. oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez gösterdi

Fahriye Evcen, 2. oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez gösterdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Burak Özçivit Fahriye Evcen Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

sivri:

ikisi dünya çirkini ama estetikle bir halta benzediklerinden dolayı çocuklarda anca bu kadar oldu estetiksiz hallerini görseniz ikisinin de yüzüne bakmazsınız

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