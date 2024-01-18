Fahriye Evcen, küçük oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez gösterdi

Dizi setinde başlayan aşklarını 2017 yılında nikah masasına taşıyan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz yıl ikinci oğulları Kerem'i kucağına aldı. Bu zamana kadar oğlunun yüzünü saklayan Evcen, kural bozarak doğum gününde oğlunu gösterdi.

BABASINA BENZETİLDİ

13,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından oğlunun 1. yaş doğum gününü kutlayan ve ilk kez yüzünü gösteren Fahriye Evcen, "Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki; çok yaman. Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı. Minik Kerem'i görenler ise baba Burak Özçivit'e benzetti.

Burak Özçivit ise oğlu Kerem'le bir fotoğrafını yayınlayarak Kerem'im bugün 1 yaşında… Babasının aslanı. Nice senelere canımın içi" dedi.