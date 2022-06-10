Ezgi Mola ve Merve Dizdar uçaktaki ayak kokusu nedeniyle zor anlar yaşadı - Haberler

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Ezgi Mola ve Merve Dizdar uçaktaki ayak kokusu nedeniyle zor anlar yaşadı

Haberler.com - Uğur Birdal - Magazin
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Merve Dizdar ile birlikte yaptıkları uçak seyahati sırasında ayak kokusu nedeniyle yaşadıkları rahatsızlığı kayda aldı. Mola, uçaktaki o anları sosyal medyadan paylaşarak "Mahvolduk, yarım saattir 'Kapı açık gitsek olur mu?' diye rica ediyoruz. Bittik!" dedi.

Birden fazla projede birlikte yer alan oyuncu Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahati ayak kokusu nedeniyle istedikleri gibi gitmedi. Sosyal medya hesabında milyonlarca takipçisi olan Mola, yaşadıkları zorlu süreci paylaşarak sitemde bulundu.

Art arda videolar yayımlayan Mola şöyle konuştu: "Uçakta bir ayak kokusu var. Çocuğum (Merve Dizdar) çok hassas, burnu çok hassas. Mahvolduk, yarım saattir 'Kapı açık gitsek olur mu?' diye rica ediyoruz. Bittik! Ayak kokusu olamaz ya! Çok zor değil be, her gün kalkacaksın yıkanacaksın ya da akşam pijamanı giymeden yıkanacaksın Allah'ın cezası."

Ezgi Mola ve Merve Dizdar uçaktaki ayak kokusu nedeniyle zor anlar yaşadı

Ünlü oyuncu, söz konusu ağır kokunun azalması için çareyi hostesten rica ettiği spreyi uçak koridoruna sıkmakta buldu. Bu sırada Merve Dizdar, "Sinirim çok bozuk. Ayak kokusu tam arkamızda. Çok acı bir şey bu, yapmayın" dedi.

Ezgi Mola ve Merve Dizdar uçaktaki ayak kokusu nedeniyle zor anlar yaşadı

Uçak yolculuğu sonrası da videolara devam eden Ezgi Mola, "Uçaktan indik, servise bindik. 'Merve ne giymiş, bak şimdi göreceksin' dedim. 90'larda çocuk olanlar bilir; misafir terlikleri vardı, altı kösele olurdu, erkek terlikleri. Çıplak ayakla, çorapsız! 'Hiç utanmıyor musun?' dedim. Kafası önde, daha fazla üstüne gidemedim" şeklinde konuştu.

Ezgi Mola ve Merve Dizdar uçaktaki ayak kokusu nedeniyle zor anlar yaşadı

Kokuya neden olan yolcunun terliğinin fotoğrafını da paylaşan oyuncu, yaşadıkları zor anların takipçileri, tarafından anlaşılması için şu örneği verdi: "Zaten az olan İngilizcem ile İngilizce konuştum, nasıl yaptım bilmiyorum. Bu koku bize nasıl geliyor? İlk olayla karşılaşma anım; arkamı bir döndüm, çıplak ayakları dibimde duruyor. 12 yıllık dolapta kalmış bozuk bir peynir kokusu bu kokudan daha iyidir."

Ezgi Mola ve Merve Dizdar uçaktaki ayak kokusu nedeniyle zor anlar yaşadı

Uğur Birdal
Uğur Birdal
ugur.birdal@haberler.com Haberler.com - Magazin

Merve Dizdar Ezgi Mola Magazin Haberler

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