EYT'den emekli olan Hamdi Alkan maaşını söyleyip isyan etti: Benzin parasına yetmiyor

Başarılı oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, geçtiğimiz aylarda EYT'den emekli oldu. 7 bin 600 TL maaş aldığını belirten Alkan, 40 yıldır sanata hizmet ettiğini ancak benzin parasına zor yettiğini söyledi.

EYT'den emekli olan Emre Altuğ, Ebru Şallı ve Cem Yılmaz gibi isimlerin arasında yer alan yönetmen ve oyucu Hamdi Alkan, 7 bin 600 TL maaş aldığını ancak yetmediğini belirtti.

"40 HİZMET EDİYORUZ AMA ÖYLE UYGUN GÖRDÜLER"

Eski eşi Selen Görgüzel'in açıklamalarından dolayı sık sık gündeme gelen 56 yaşındaki Hamdi Alkan, bir mekanda basın mensuplarıyla sohbet etti. Show TV'de yayınlanan Bu Sabah programına yaptığı açıklamada EYT ile emekli olduğunu söyleyen Alkan, "7600 TL maaş alıyorum. 40 yıldır sanata hizmet ediyoruz ama öyle. Öyle uygun gördüler, bunlar üzücü şeyler. Artık bir depo yakıtın bilmem kaç liraya dolduğu yerde..." ifadelerini kullandı.

Yeni projelerinden bahseden Hamdi Alkan, "Kadıköy'de iki tane müzik projemiz var, onlarla ilgileniyorum. Çok yakında güzel işlerimiz olacak" dedi.

SELEN GÖRGÜZEL: HAMDİ BENİM ESKİ EŞİM OLARAK ANILIYOR BAŞARILARIYLA DEĞİL

Hamdi Alkan ile 8 yıl evli kalan Selen Görgüzel, yorumculuk yaptığı programda usta sanatçı için "Koskoca Hamdi Alkan yıllarca televizyonda reyting rekorları kırmış programlar yapmış, Atatürk filminin yönetmenliğini yapmış bir adamın Selen Görgüzel'in eski eşi olarak anılması beni çok üzüyor. İnşallah Hamdi Alkan'ı bunda sonra projeleri, yaptığı işler ve aldığı ödüllerle programımıza haber olur. Ben de onu gururla sunarım" demişti.

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