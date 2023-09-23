Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı

Perşembe akşamı verdiği konserde Ağla Kalbim şarkısını binlerce kişiden duyunca gözyaşlarına boğulan Bengü'nün evliliğinde kriz olduğu ve zor günler geçirdiği ileri sürüldü. Selim Selimoğlu'nun da 5 yıllık eşi Bengü'yü takipten çıkarması kafa karıştırdı.

Şarkıları ve samimiyetiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bengü, 2018 yılında Selim Selimoğlu ile evlenmiş ve 2 çocuk dünyaya getirmişti. Özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden Bengü'nün evliliğinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Selimoğlu'nun Bengü'yü Instagram'dan silmesi de iddiayı güçlendirdi.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Perşembe günü Ankara'da verdiği konserde binlerce kişinin Ağla Kalbim şarkısını söylemesiyle gözyaşlarına hakim olamayan Bengü'nün evliliğindeki sorunlardan dolayı üzgün olduğu ileri sürüldü. Evliliklerinde kriz olduğu konuşulan çiftten Selim Selimoğlu'nun Instagram'da eşini takipten çıkması da kafa dikkatlerden kaçmadı. Eşini takip etmeye devam eden Bengü'den konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Başkent Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Bengü, dillere pelesenk olan Ağla Kalbim isimli şarkısının binlerce kişi tarafından söylendiğini duyunca gözyaşlarına boğulmuştu.