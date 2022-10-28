Evlilik yıldönümünde boşanma kararı alan Sahra Işık, terapiden gözü yaşlı çıktı

Evlilik yıldönümü için çıktıkları yemekte eşine boşanmak istediğini söylemesiyle gündeme gelen eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık, terapistten çıkarken görüntülendi. Evliliğini kurtarmak için eşiyle terapiste giden ve ağladığı görünen Işık, "Her şey bu terapilerden sonra şekillenecek" demekle yetindi.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran eski voleybolcu Sahra Işık, 2019 yılında iş insanı İdris Aybirdi ile nikah masasına oturdu. Evliliğinde kara bulutlar dolaşan Sahra Işık, boşanma kararı aldı. Evlilik yıldönümünü kutlamak için gittiği yemekte eşine boşanma kararını açıklayan Işık, evliliğini kurtarmak için harekete geçti.

"EVLİLİĞİ KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Boşanmanın eşiğine gelen Aybirdi ile Işık, evliliklerini kurtarmak için çift terapistine gitme kararı aldı. Önceki gün Nişantaşı'ndaki terapistlerinden çıkan ikili, objektiflere takıldı. Boşanma kararıyla ilgili konuşan Aybirdi, "Terapistle görüşmeye geldik, evliliği kurtarmaya çalışıyoruz" dedi. Oldukça üzgün olduğu görülen Sahra Işık ise "İlk defa geliyoruz, durumumuzda değişen bir şey yok. Ne olacağını zaman gösterecek" şeklinde konuştu.