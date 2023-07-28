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Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak

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Sinead O'Connor ismiyle tanınan ve 2018'de Müslüman olduktan sonra adını Şüheda Davitt olarak değiştiren İrlandalı ünlü şarkıcı, 56 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan sanatçının kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak. Savcılık, cinayet şüphesi olmadığını ve otopsi raporunun açıklanmasının haftalar sürebileceğini belirtti.

2018'de Müslüman olana kadar Sinead O'Connor ismiyle tanınan İrlandalı ünlü şarkıcı Şüheda Davitt, 56 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan ünlü şarkıcıya otopsi yapılacağı bildirildi.

Şarıkıcı Sinead O'Connor'ın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Dün evinde ölü bulunan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor ile açıklamada bulunan savcılık, şarkıcının kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağını söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünü kaldıramayan şarkıcının ölüm nedeni ile ilgili cinayetten şüphelenilmezken, şarkıcı için otopsi yapılacağı duyuruldu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak

Savcılık, web sitesinde yaptığı açıklamada polis tarafından ölü bulunan şarkıcının ölümünde herhangi bir cinayet şüphesi olmadığını otopsi raporunun açıklanmasının haftalar sürebileceğini söyledi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak

2018 yılında Müslüman olan ve adını değiştiren ünlü müzisyen, son Tweetinde intihar eden oğlu Shane'in bir fotoğrafını paylaşmış ve "O zamandan beri ölümsüz gece yaratığı olarak yaşıyorum. O benim hayatımın aşkı, ruhumun lambasıydı. İki yarıda tek bir ruhtuk. O beni koşulsuz seven tek kişiydi. Onsuz kayboldum" ifadelerini kullanması sevenlerini kahretti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak

Davitt, 2018'de Müslüman olduğunu duyurarak, "Müslüman olduğum için gurur duyuyorum. Bu, her akıllı ilahiyatçının doğal olarak varacağı bir sonuç. Tüm kutsal yazıtlar bizi İslam'a götürüyor. İslam tüm diğer kutsal kitapları gereksiz kılıyor." ifadelerini kullanmıştı. İrlandalı şarkıcı Müslüman olduktan sonra yeni bir isim alacağını ve bundan böyle "Şüheda Davitt" adını kullanacağını belirtmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak

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Yorumlar (1)

Alpingo Bey:

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