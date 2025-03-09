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Eurovision tarihimize adını yazdıran Şebnem Paker'in son hali görenleri şaşırttı

Eurovision tarihimize adını yazdıran Şebnem Paker'in son hali görenleri şaşırttı
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1997'de Eurovision'da Türkiye'ye üçüncülük getiren Şebnem Paker'in son halini görenler şaşırdı. Yarışmadan sonra kendisini bekleyen büyük şöhreti geride bırakıp asıl mesleği olan müzik öğretmenliğine dönen 47 yaşındaki şarkıcının yıllara meydan okuyan güzelliği övgü topladı.

Şebnem Paker, 1997 yılında dalgalı saçları, siyah elbisesi ve kulakların pasını silen sesiyle Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmıştı. Paker, "Dinle" şarkısıyla Türkiye'nin o yıla kadar elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanmıştı. Ülkemize üçüncülüğü kazandıran Paker'in son hali ve şimdilerde neler yaptığı merak konusu oldu.

Eurovision tarihimize adını yazdıran Şebnem Paker'in son hali görenleri şaşırttı

ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE DÖNDÜ

Eurovision'dan sonra kendisini bekleyen büyük şöhreti geride bırakan Şebnem Paker, asıl mesleği olan müzik öğretmenliğine dönmeyi tercih etti. Paker sayısız öğrenci yetiştirerek bir ses eğitim kitabı da yayımladı.

Eurovision tarihimize adını yazdıran Şebnem Paker'in son hali görenleri şaşırttı

GÜZELLİĞİYLE ÖVGÜ TOPLADI

Paker'in 28 yıl sonraki mütevazı hayatı yeniden gündem oldu. 47 yaşında olan Paker, güzelliğiyle övgü topladı. Paker'in sosyal medya hesabındaki paylaşımları hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Eurovision tarihimize adını yazdıran Şebnem Paker'in son hali görenleri şaşırttı

Eurovision tarihimize adını yazdıran Şebnem Paker'in son hali görenleri şaşırttı

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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