Estetik kurbanı olan Dilan Çiçek Deniz'den itiraf: İnanılmaz zordu

Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda yüzüne yaptırdığı estetiklerle adından söz ettirdi. Son haliyle beğenilmeyen oyuncu, aylar sonra sessizliğini bozarak yaptırdığı işlemlerden dolayı pişman olduğunu belirtti.

"VÜCUDUM YAPTIRDIĞIM ESTETİĞE TEPKİ GÖSTERDİ"

Yeni filmi Aşk Mevsimi'nin heyecanını yaşayan Deniz, Ceyda Düvenci'nin NTV'de yayınlanan programına konuk oldu. Daha önce yaptırdığı estetik operasyondan dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatan Deniz, "Benim için inanılmaz zor bir süreçti. 2023 hayatımın en zor senelerinden biri bile olabilir. Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Tabii benim de daha çok araştırıp soruşturmam gerekiyordu. Sonra vücudum inanılmaz tepki gösterdi. Çünkü omuz ameliyatını yeni olmuştum. Üstüne ani bir kararla böyle bir şeye karar verdim. Orada da şöyle bir şey oldu. Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi. Denemek istedim zaten yaptırdığım şey geçici olduğu için o konuda çok rahattım. Ama konu o kadar çok büyüdü ve o kadar uzun sürdü ki o süreç. İyileşme sürecim de uzun sürdü. Çıkan haberler, insanlar, özellikle kadınlar" dedi.