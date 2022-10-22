Esra Erol'da ortalık karıştı! Yasak aşkıyla düğün yapan kocasıyla yüzleşen kadın, canlı yayında deliye döndü

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Zehra Hanım, eşi Orçun Bey'in evi terk ederek yasak aşkıyla davullu zurnalı bir düğün yaptığını söyledi. Eşinin çocuğuna dahil zaman ayırmadığını söyleyen Zehra Hanım, boşanmak için yardım istedi.

EŞLER CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİ

Eşinin iddialarının ardından canlı yayına gelen Orçun Bey, yasak aşkının hamile olduğunu bu yüzden de hem dini nikah hem de düğün yaptıklarını söyledi. Eşinin eşyalarını sattığını söyleyen Orçun Bey, "Bu evlilikte mağdur olan benim. Bu dışarıdan bakıldığında düğün yapmamı tasvip etmiyorum. Yaptığımın hata olduğunu biliyorum. Sevgilim hamile olduğu için kendimi mecbur hissettim. Ben sevgilime olan sevgimin sonuna kadar arkasındayım. Buraya da eşimden boşanıp sevgilim ile evlenmeye geldim" dedi.

EŞİNE SALDIRMAYA KALKIŞTI

Zehra Hanım'ın çocuklarına şiddet uygulayarak dudağını patlattığını iddia eden Orçun Bey, "Kız çocuğumun altını alarak yıkayan bile bendim. Ben bu zamana kadar hep sustum. Zehra'ya bu çocuğa vurma diye 50 defa söyledim" deyince ortalık bir anda karıştı. Sinirden deliye dönerek "Beni çocuğum üzerinden vuramazsın. Ben çocuğumu dövmedim" diyen Zehra Hanım, eşine saldırmaya kalkıştı.