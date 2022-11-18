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Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı

Magazin Haberleri

Survivor 2021 şampiyonu güreşçi İsmail Balaban, aynı dönem gönüllüler takımında yarışan İlayda Şeker ile nişanlandı. Aile arasındaki törenle ilk adımı atan çift, önümüzdeki günlerde nikah masasına oturacak.

Son günlerde Survivor 2023 kadrosuna katıldığı iddiasıyla gündeme gelen İsmail Balaban, Survivor'da tanıştığı İlayda Şeker ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

NİŞANLANDILAR

Survivor'da şampiyon olduktan sonra İlayda Şeker ile aşk yaşamaya başlayan Balaban, ilişkisini gözlerden uzakta tutmayı tercih etti. Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, Şeker'in Nevşehir'deki babaevinde düzenlenen törenle nişanlandı. İkilinin yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.

18 KASIM'DA DÜĞÜN YAPACAKLAR

Zaman zaman sosyal medya hesaplarından romantik pozlarını paylaşan çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı. Sade bir düğün davetiyesi tercih eden ünlü çift, 18 Kasım'da Ürgüp'te yapılacak düğünle nikah masasına oturacak.

Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı

Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı

Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı

Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı

Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı

Ecem Altan
Ecem Altan
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İsmail Balaban İlayda Şeker Magazin Haberler

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