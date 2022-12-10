Eşi 6 aydır cezaevinde yatan Elif Karlı isyan etti: Allah pislik insanların kalbine iyilik versin

29 yıl önce nikah masasına oturduğu eşinin 6 aydır cezaevinde olduğunu söyleyen şarkıcı Elif Karlı, sosyal medya hesabından takipçilerine içini döktü. Zor günler geçiren ve dün eşini ziyaret ettikten sonra paylaşım yapan Karlı, "Allah bazı pislik insanların kalbine iyilik versin. Kocamın, çocuklarımın ve benim günahına giren herkesi önce Allah'a sonra kendine emanet ediyorum" dedi.

Güçlü sesiyle uzun yıllardır adından söz ettiren başarılı şarkıcı Elif Karlı, sosyal medya hesabından 1993 yılında nikah masasına oturduğu 2 çocuğunun babası Ahmet Cengiz Karlı'nın 6 aydır cezaevinde olduğunu söyledi. Dün eşini ziyaret eden şarkıcı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"KOCAMIN VE ÇOCUKLARIMIN GÜNAHINA GİRENLERİ ALLAH'A EMANET EDİYORUM"

Konserlerine devam eden ve bu süreçte çocuklarıyla gözlerden uzak bir hayat yaşayan Elif Karlı, dün cezaevindeki eşini ziyaret etti. Eşini gördükten sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Karlı, "Çok merak edenler olmuş. Benim eşim 6 aydır cezaevinde ve yıllardır sağlık problemlerini yakından takip edenler bilir. Eşin için telaşlanmanız, dualarınız, düşünmeniz... Nasıl da naziksiniz ve nasıl da iyi tanıyorsunuz bizi, beni, eşimi, ailemi... Çok teşekkürler. İstediğiniz, dileğiniz kadar mutlu olun. Allah bazı kötü, pislik insanların kalbine iyilik versin. Ben gülmeyi severim, yalandan da olsa. Gülüyorum aklıma gelip de gerçekleşeceğini de umduğum ana. Başta kocamın, çocuklarımızın, benim, ailemizin günahına giren herkesi önce Allah'a sonra kendime emanet ediyorum" dedi.

"AYNI SOFRADAN YEMEK YEDİK, KARNI DOYAN DÜŞMAN OLDU"

Paylaşımında sitem eden Karlı, "Çayımız mı acıydı, dilimiz mi sivriydik bilemedik. Ya da kalbimiz mi pamuktu? Aynı sofradan yemek yedik, karnı doyan düşman olmuş meğer. (Söz meclisten, gerçek dostlarımızdan dışarı" ifadelerini kullandı.

Karlı'nın paylaşımına Ebru Yaşar, Yeşim Salkım ve Işın Karaca gibi ünlü isimlerden destek yorumları yağdı.