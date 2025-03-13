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Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

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Ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, gönlünü oyuncu Kaan Sevi'ye kaptırdı.

Türk televizyonunun sevilen dizilerinden Behzat Ç ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin, özel hayatıyla adından söz ettirdi.

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

ÜNLÜ OYUNCU İLE AŞK YAŞIYOR

Anne ve babasının izinden giderek oyuncu olan Derin Beşikçioğlu, gönlünü meslektaşı daha önce "Adı Efsane" dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile birlikte rol alan Kaan Sevi'ye kaptırdı.

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

AÇIKLAMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan ve babasının adıyla sektörde var olmak istemediğini ifade eden Derin Beşikçioğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor" ifadelerine yer vermişti.

İşte Derin Beşikçioğlu'nun o paylaşımı;

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı

Erdal Beşikçioğlu'nun kızı gönlünü ünlü isme kaptırdı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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