Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı da gözaltına alındı

Engin ve Dilan Polat'a yönelik yapılan operasyonda firari olan avukataları Haydar Enes Çetinkaya da soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Çetinkaya, daha önce canlı yayına çıkıp Polat ailesini savunmuştu.

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan- Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun başında beri aranan firarilerin arasında yer alan çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya da gözaltına alındı.

CANLI YAYINA ÇIKMIŞTI

Haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden biri daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin ise Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi. Bir ay önce 2. Sayfa programına çıkan Av. Haydar Enes Çetinkaya çiftin hakkındaki iddialar için "Şirketlerimizin hepsi tek tek inceleniyor. Alnımız ak" demişti.

ANNEANNE SERBEST

Yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz da vardı. Ancak Yılmaz'ın sağlık sorunları nedeniyle, emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa illerinde 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı olan aralarında Dilan ve eşi Engin Polat'ın da olduğu 30 kişiden 17'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam ediliyor.

EVİNDEN ÇIKANLAR PES DEDİRTTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Polat ailesi hakkında yürütülen operasyon ve çalışmalara ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat'ın evinde yapılan aramalarda 80 sayfa dokümana el konuldu. Şirket ortağı Zümrüt Yerebakan'ın evinde 10 bin dolar, Zekai Tepe'nin evinde 1 adet hard disk ve 350 tabanca mermisi, Ahmet Gün'ün evinde ise 36 adet hesap dökümü 120 bin lira ile 1 adet laptop ele geçirildi.

27 FİRMANIN TÜM MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

İddiaya göre, MASAK'ın yaptığı incelemede 5 şirket üzerinden sahte fatura yöntemiyle Engin Polat'a ait MİLDA gayrimenkul şirketine 200 milyon lira aktarıldı. Polis ekipleri bu konuda detaylı çalışma başlattı. Ayrıca araştırma süresince aralarında Polat ailesinden 13 kişinin de bulunduğu toplamda 41 şahsın ve 27 firmanın tüm mal varlığına tedbir konulduğu öğrenildi.