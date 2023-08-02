El örgüsü takım giyen Berdan Mardini dillere düştü! Benzetmeler bomba

Şarkıcı Berdan Mardini, el örgüsü kombiniyle sosyal medyada yine alay konusu oldu. Ünlü türkücünün dillere düşen örgü kombinine gelen yorumlara verdiği cevap ise gülümsetti.

Tarzı ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Berdan Mardini, bu kez örgü kombiniyle gündeme geldi. El örgüsü renkli takım giyen Mardini'ye gelen yorumlar ise kırdı geçirdi. Ünlü türkücü gelen yorumlara güldü geçti.

EL ÖRGÜSÜ TAKIMI OLAY OLDU

Berdan Mardini el örgüsü battaniyelere benzeyen üst-alt takımıyla pozunu nazar boncuğu emojisiyle paylaştı. Mardini'nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi ünlü türkücünün kombiniyle ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

BENZETMELERE GÜLDÜ GEÇTİ

"Berdan Barbini" gibi yorumları gören Berdan Mardini ise "Arkadaslar alemsiniz yine beni çok güldürdünüz yav yok Berdan Barbini, yok her telden Mardini, ah ah konuşacak çok şey var ama ben de eğleniyorum iste ne yapayımaz ömrümüz kaldı. Gülelim bari hayat kısa." yorumunu yaptı.