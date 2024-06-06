Üye Girişi
Haberler

Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay 6 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sunucu Ece Vahapoğlu, 2018 yılında evlendiği iş insanı Cihan Alpay ile boşandı. Anlaşmalı olarak boşanan çiftin oğullarının velayeti de anneye verildi.

Yazar ve sunucu kimliğiyle ön planda olan Ece Vahapoğlu, uçakta tanışarak aşk yaşamaya başladığı Cihan Alpay ile 2018 yılında dünyaevine girmişti. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, bugün tek celsede boşandı.

"EVLİLİĞİMİZİ SEVGİYLE BİTİRDİK"

Instagram hesabından oğluyla bir fotoğrafını yayınlayarak boşanma haberini duyuran Ece Vahapoğlu, "Ece ve Efe olarak yeni bir süreç başlıyor. Cihan ile 6 yıllık evliliğimizi ve toplam 9 yıllık beraberliğimizi bugün anlaşmalı boşanarak dostça ve sevgiyle bitirdik. Her zaman çok sevdiğimiz canımız Efe'nin anne ve babasıyız. Bütününün hayrına olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin Instagram hesabından Alpay soyadını kaldırmaması da dikkatlerden kaçmadı.

Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay 6 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay Tek Celsede Boşandı

ECE VAHAPOĞLU KİMDİR?

8 Mart 1978 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece Vahapoğlu, işletme okuduğu The American University of Rome'u birincilikle bitirdi. Fransa IEHEI'de AB ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansı yapan Vahapoğlu, 2001 yılında JC Derneği tarafından "Türkiye'nin En Başarılı Genci" seçildi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı'na katıldı. Yayınlanmış üç kişisel gelişim kitabı ve bir romanı var. Çeşitli TV kanallarında (NTV, Cnbc-e, SkyTürk, Cine5, ATV) programlar hazırlayıp sundu. Sabah, Akşam ve Takvim gazetelerinde köşe yazan ünlü isim, Ulusal ve uluslararası pek çok etkinlikte moderatör sunuculuk yapıyor.

Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay Tek Celsede Boşandı

Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay Tek Celsede Boşandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Ece Vahapoğlu Magazin Haberler

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat

Bakmadan Geçme

Bakırköy Belediyesi hangi parti? Bakırköy Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? 2024 Bakırköy yerel seçim sonuçları! FB KONGRESİ NE ZAMAN? Fenerbahçe Başkanlık seçimi hangi gün? SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN? #9917 2024 2025 Süper Lig ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 7 Haziran Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 7 Haziran burç yorumları nedir? 6 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Bakırköy Belediye Başkanı'nın vaadi ne? Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun tepki çeken vaadi ne oldu? Dolar ne kadar, yükseldi mi? 6 Haziran Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? İzmir'de bugün yağmur var mı? 6 Haziran İzmir'de yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 7 Haziran hangi burç? 7 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? Bingöl'de deprem mi oldu? Bingöl deprem büyüklüğü ne kadar, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem verileri! POMEM sonuçları açıklandı mı? 31. Dönem POMEM mülakat sınav yerleri belli oldu mu? ÖSYM sınav yeri öğrenme nasıl yapılır? ÖSYM sınav yeri nereden, hangi siteden öğrenilir? Kurban Bayramında bankalar tatil mi 2024? Bayramda bankalar açık mı, kapalı mı olacak? İstanbul'da ormana girişler yasaklandı mı? Ormana giriş neden yasak, ne oldu?
Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title