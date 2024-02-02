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Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları "Gitmesin" diye çağrı yaptı

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Uzun bir aranın ardından Şahane Hayatım dizisine konuk olan başarılı oyuncu Ece Uslu, kadrodan ayrıldı. Uslu'nun diziye veda etmemesi gerektiğini söyleyen birçok izleyici için geri dönmesi için çağrı yaparak "Diziye can veriyordu, geri dönmeli" dedi.

Yeni adı NOW olan FOX'un sevilen dizisi Şahane Hayatım'a konuk oyuncu olarak dahil olan Ece Uslu, rolü bittiği için diziden ayrıldı. Uslu'nun diziden ayrılmasının ardından çağrı yapan birçok kullanıcı "Gitmesin" diyerek yapımcıya seslendi.

"KARAKTERİMLE İLGİLİ TEK BİR KÖTÜ YORUM YOK"

Başarılı oyuncu Ece Uslu, Şahane Hayatım'ın dün yayınlanan bölümünde ekibe veda etti. Dizide Hilal Altınbilek'in hayat verdiği Şebnem karakterinin akıl hocası olarak diziye katılan Uslu, performansı ve rolüyle izleyicilerden tam not almıştı. Instagram hesabından veda paylaşımı yapan oyuncu, "Ece Ağazade benim çok keyif aldığım bir karakter oldu. Sizler de çok sevdiniz biliyorum, aldığım yorumlarda gördüm hepsini. Tek bir kötü yorum yoktu. Ne mutlu! İzleyicilere, yorumlara, sahiplenişinize, gösterdiğiniz kocaman sevginize ve tabii ki FOX TV, Ay Yapım, Şahane Hayatım ekibine sonsuz sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Yönetmenlerime ve tabii ki sette çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma. Hepiniz ayrı ayrı dünya tatlısıydınız ve harika geçen 4 bölüm çektik sizlerle. Harika projelerde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize kocaman sarılıyorum" dedi.

Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları 'Gitmesin' diye çağrı yaptı

Oyuncunun diziye renk kattığını söyleyen birçok izleyici yapımcıya seslenerek Uslu'nun kadroda devam etmesi gerektiğini belirtti. Yorum yapan izleyiciler "Diziye can veriyordu, bence geri dönmeli" yorumunu yaptı.

Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları 'Gitmesin' diye çağrı yaptı

Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları 'Gitmesin' diye çağrı yaptı

Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları 'Gitmesin' diye çağrı yaptı

Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları 'Gitmesin' diye çağrı yaptı

Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları 'Gitmesin' diye çağrı yaptı

Ecem Altan
Ecem Altan
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