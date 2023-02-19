Ece Erken, Taha Duymaz'la yazışmalarını paylaştı! Mesajdaki bir detay yürek burktu

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Hatay'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden fenomen Taha Duymaz ölümüyle herkesi yasa boğdu. Sunucu Ece Erken, Taha Duymaz'la olan yazışmalarını sosyal medya hesabından paylaşıp üzüntüsünü dile getirdi. Taha'nın "Evimiz yıkılmadan seni izlerdim" sözleri ise yürek burktu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 14. güne girildi. Asrın felaketi 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremin en çok etkilediği yerlerden olan Hatay'da ise ölüm haberleri art arda geldi.

ACI HABER GELDİ

Çektiği yemek videolarıyla tanınan Hatay'da yaşayan fenomen Taha Duymaz ve kardeşi de enkaz altında kaldı. Günlerdir bir mucizenin beklendiği 19 yaşındaki Duymaz ve kardeşinden önceki gün acı haber geldi. 12 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz'ın kız kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı.

"NE KADAR GÜZEL YÜREKLİ BİR ÇOCUKMUŞ"

Taha Duymaz'ın vefatının ardından Instagram üzerinden kendisine attığı mesajları paylaşan Ece Erken duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Taha'nın "Abla seni çok seviyorum. Keşke cevap versen" mesajına "Canım selamlar" diyerek karşılık verdiği ekran görüntüsünü paylaştı. Erken "Ne kadar güzel yürekli bir çocukmuş. Mekanın cennet olsun, yattığın yer incitmesin ablacım" notunu düştü.

BİR DETAY YÜREK BURKTU

Erken'in paylaştığı ikinci karede ise Taha Duymaz'ın "Evimiz yıkılmadan önce o kadar izlerdim ki tam da kahvaltı saatinde ablam" sözleri Erken de dahil okuyanlarını yüreğini burktu.