Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması

Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde adeta göz kamaştırdı. Festivalin ödüllere aday gösterilen en iddialı filmlerinden ''The Mastermind'' galasında kırmızı halıda yer aldı. İşte sanatçının Cannes çıkarmasından satırbaşları…

Ebru Yaşar, bu yıl 78.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde adeta göz kamaştırdı. Sanatçı, dünyaca ünlü mücevher markası Messika'nın özel davetlisi olarak, 2025 Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen ve festivalin en iddialı filmleri arasında yer alan "The Mastermind" filminin galasına ünlü oyuncularla beraber katıldı. Altın Palmiye ödüllerinin verildiği ünlü The Palais De Festival in Cannes binasındaki galada, Burak Bayraktaroğlu tasarımı bir elbise tercih eden ünlü yıldız Messika'nın mücevher koleksiyonundan seçtiği ışıltılı takılarıyla büyük beğeni topladı.

Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması

ORTADOĞU BASININDAN BÜYÜK İLGİ

Sanatçının zarif tarzı ve şıklığı, uluslararası basının da ilgisini çekti. Cannes'taki körfez basınından ilgi gören sanatçı Ortadoğu'nun önde gelen mecralarına röportaj verdi.

Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması

GLOBAL BİR NETWORKİNG ORTAMI

Büyük bir Fransız rivierası tutkunu olduğunu ve Cannes'a uzun yıllardır geldiğini söyleyen Ebru Yaşar festivale katılımıyla ilgili olarak, "Sanatın ve sinemanın kalbinin attığı bu özel etkinlikte yer almak benim için büyük bir onur. Cannes'ta katıldığım kırmızı halı etkinlikleri ve film gösterimleri sanat camiası için eşsiz bir networking ortamı. Daha önce yurtdışında tanıştığım, uluslararası sanat dünyasında başarılı işler yapan birçok arkadaşımla Cannes davetlerinde karşılaştım. Burası işte böylesine global sanat camiasının her yıl bir araya geldiği, hem özlem giderdiği hem de iş konuştuğu özel bir yer." dedi.

Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması

SÜRPRİZ ÜSTÜNE SÜRPRİZ

Geçtiğimiz günlerde Yılın Kadın Sanatçısı Ödülüne layık görülen Yaşar, yaz sezonuna damgasını vuracak iki yeni şarkıyla da hayranlarına sürpriz yaptı. Türkiye'nin güçlü sesi Ebru Yaşar, Burak Bulut'la düet yaptığı Affet ve solo olarak seslendirdiği Yıllar Sonra adlı parçaları içeren yepyeni EP'sini dijital müzik platformlarında yayınladı. Yaşar'ın bu şarkıları da kısa sürede dinlenme rekorları kırdı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Yönetimin tek bir dileği var! Mourinho Ali Koç'a kararını iletti

Mourinho Ali Koç'a son kararını iletti
Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor

Maaşı da belli! Yunus Akgün imzayı atıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi! Vahim bir iddiası var

Yeşilçam oyuncusunu öldüren genç kızın ilk ifadesi
Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu

Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu

Erkek arkadaşıyla alkol alan genç kızın acı sonu
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi

320 milyon dolar serveti olan yıldız, 40 dolarlık terlikle görüntülendi
Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması

Ebru Yaşar'dan Cannes çıkarması
ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Trump'ın hamlesi ülkenin uykularını kaçırdı! Askerlerini geri çekiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.