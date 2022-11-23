Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a açtığı boşanma dilekçesi ortaya çıktı! Yasak aşkı itiraf etmiş

Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le evli olduğu dönemde Hadise ile yasak aşk yaşadığını iddia eden Seren Serengil, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. Gündeş ile Zarrab'ın boşanma dilekçesini okuyan Serengil, Zarrab'ın Hadise ile yaşadığı yasak aşkı itiraf ettiğini söyledi.

Söylemezsem Olmaz Programı'nın yorumcularından Seren Serengil, bir süredir Hadise ile Reza Zerrab arasında ilişki olduğunu iddia ederek bugünkü canlı yayında elindeki belgeleri sunacağını söyledi. Hadise'nin kesin bir dille yalanladığı yasak aşk iddiasıyla ilgili konuşan Serengil, Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a açtığı boşanma davasındaki bir kısmı da okudu.

"REZA, YASAK AŞKI İTİRAF ETTİ"

Yasak aşk iddiasının arkasında duran Serengil, canlı yayında Ebru Gündeş'in Reza Zarrab'a açtığı dava dilekçesindeki bir kısmı okudu. Dilekçede şu ifadeler yer alıyor:"Davalı, taraf bakıcıya müvekkilimin de tanıdığı bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını itiraf etmiş. Bakıcı da bu durumu müvekkile iletmiştir. Müvekkil önceleri bu söylemlere itibar etmemiş ancak 2021 yılı şubat ayında Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonra birçok kişi tarafından aynı söylemler tekrarlanmış. Hatta bu kadının davalı tarafın yanında uzun süreli kaldığı da söylenmiştir."

"REZA, HADİSE'YE BILDIRCIN, EBRU'YA DA BAYKUŞ DİYE SESLENİYOR"

Seren Serengil, Ebru Gündeş'in yasak aşk iddiasının çıktığı dönemde 9 günlüğüne kızı için Amerika'ya gittiğini ve eşiyle aynı evde bile kalmadığını söyledi. Ebru Gündeş'in o dönem çok kötü olduğunu söyleyen Serengil, "Hadise olayı bilerek kızı için Reza Zarrab'ın yanına gitti. Döner dönmez de ihanetten emin olunca boşanma davasını açtı. Ebru Gündeş için üzgünüz. İhanete üzülürüm ama yakın arkadaş olması çok başka. Reza, Hadise'ye 'bıldırcın', Ebru'ya 'baykuş', Kaan'a da 'ayı' diye hitap ediyor" dedi.