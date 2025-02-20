Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'a meydan okudu: Her şeyden haberi vardı

Metin Akpınar'ın kızı olduğu geçtiğimiz yıl mahkeme kararıyla kesinleşen Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın baştan beri kendisi ve kardeşinin varlığından haberdar olduğunu ve onları çocuk esirgeme kurumuna verdiğini öne sürdü.

Metin Akpınar'ın 1987'de Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Duygu Nebioğlu ile Sevgi Nebioğlu'nun, ünlü ismin biyolojik kızları olduğu DNA raporuyla resmi olarak kesinleşmişti.

Metin Akpınar, ikiz çocukları olduğunu sonradan öğrendiğini ve onlara sahip çıkacağını söylemişti. Babasıyla arası kötü olan Duygu Nebioğlu, annesiyle iletişim kurmak için uzun süredir çabalıyor.

"HER ŞEYDEN HABERİ VARDI"

Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın çocuklarından haberdar olduğunu, Akpınar'ın kendisini ve kardeşini annesinden zorla ayırarak kendi elleriyle çocuk esirgeme kurumuna verdiğini söyledi.

Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sizin o 'Erkeğin rızası var mıydı?' dediğiniz olayda, o erkeğin her şeyden haberi olduğunu ve kendi elleriyle çocuklarını anneden ayırıp çocuk esirgeme kurumunun soğuk, karanlık duvarlarına attığını 14 Mayıs 2025 tarihinde kanıtlamış oluyorum.

"BU ADAMLARIN BAŞKA NELER YAPTIĞINI ÖĞRENECEKSİNİZ"

Söyleyin o erkeklere, omuzlarını düşürüp 'Benim hiçbir şeyden haberim yoktu' diyen adamlar gibi topluma bir zahmet sevgi dersleri vermesin, otursun evinde kitabını okusun. Gerçekten çocuklarına sahip çıkan erkekler gibi davranmak nasıl olur, oturup araştırsın. Zaten yakında, çocuklarının annesine ve çocuklarına bunları yapan adamların başkalarına neler yaptığını öğreneceksiniz"

Nebioğlu, ayrıca annesi Suphiye Orancı'nın bir fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi:

"SANA ATTIKLARI İFTİRALAR ORTAYA ÇIKIYOR"

"Dün gece rüyamda gördüm seni. Yaşadıkların için, sana yapılanlar için çok üzgünüm. Bu ülkede hiçbir çocuğun, kadınlarımızın genç kızlarımızın zarar görmemesi için elimden geleni yapacağım. Sana aylardır attıkları iftira ortaya çıkıyor artık. Gülümse sadece"