Dünyanın yaşayan en güzel kızı Kristina Pimenova yılbaşı pozuyla büyüledi

9 yaşındayken dünyanın en güzel kızı seçilen Moskovalı model Kristina Pimenova yılbaşı pozuyla hayran bıraktı. Güzelliğiyle dikkat çeken Pimenova'nın pozuna beğeni ve yorum yağdı.

Dünyanın en güzel kızı Kristina Pimenova duru güzelliğiyle mest ediyor. Henüz 16 yaşında olan ancak markaları peşinden koşturan Kristina Pimenova'nın her paylaşımı beğeni rekoru kırıyor.

Dünyaca ünlü yıldız Kristina Pimenova, son paylaşımıyla büyük beğeni topladı. Çocuk model, Noel pozuyla binlerce yorum aldı.

Eski futbolcu Ruslan Pimenov ve eski model Glikeriya Shirokova'nın kızı olan Kristina Pimenova, güzelliği sayesinde çok küçük yaşlarda şöhretle tanıştı.

2014 yılında yaşayan en güzel kız seçilen Pimenova, aslen Moskovalı olsa da şimdilerde İngiltere'de yaşıyor.

İşte güzel modelin diğer paylaşımları;