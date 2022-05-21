Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın paylaşımlarından dolayı Instagram'da canlı yayın yapması yasaklandı - Haberler

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Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın paylaşımlarından dolayı Instagram'da canlı yayın yapması yasaklandı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Geçtiğimiz sene paylaştığı fotoğrafı müstehcen bulunduğu için Instagram hesabından kaldırılan Madonna'nın başı platformla yine derde girdi. Instagram, şarkıcının hesabından paylaştığı fotoğraflardan dolayı canlı yayın yapmasını yasakladı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanılan ünlü isimlerin başında gelen Madonna, Instagram'dan sansür yedi. Platform, müstehcen fotoğraf paylaştığı iddiasıyla ünlü şarkıcının canlı yayın yapmasını engelledi.

Instagram'da 18 milyon takipçisi bulunan 63 yaşındaki Madonna, verilen karara tepki göstererek "Çok garipler. Yasağı devreye koyarken neden bana bir gerekçe sunmuyorlar? Neden hakkımda bu kadar gizemli davranıyorlar? Bunlar bilgisayarın içindeki bürokrasi gibiler. Sansürcülere biat ediyorum" dedi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın geçtiğimiz sene Instagram'da yaptığı bir paylaşımı müstehcen bulunduğu için topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılmıştı. Paylaşımının kaldırılmasına sinirlenen Madonna da Instagram'ı cinsiyetçilikle suçlamıştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın paylaşımlarından dolayı Instagram'da canlı yayın yapması yasaklandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın paylaşımlarından dolayı Instagram'da canlı yayın yapması yasaklandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın paylaşımlarından dolayı Instagram'da canlı yayın yapması yasaklandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın paylaşımlarından dolayı Instagram'da canlı yayın yapması yasaklandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın paylaşımlarından dolayı Instagram'da canlı yayın yapması yasaklandı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Instagram, Madonna, Cinsellik, Magazin, Haberler

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