Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın paylaşımlarından dolayı Instagram'da canlı yayın yapması yasaklandı - Haberler

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanılan ünlü isimlerin başında gelen Madonna, Instagram'dan sansür yedi. Platform, müstehcen fotoğraf paylaştığı iddiasıyla ünlü şarkıcının canlı yayın yapmasını engelledi.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Instagram'da 18 milyon takipçisi bulunan 63 yaşındaki Madonna, verilen karara tepki göstererek "Çok garipler. Yasağı devreye koyarken neden bana bir gerekçe sunmuyorlar? Neden hakkımda bu kadar gizemli davranıyorlar? Bunlar bilgisayarın içindeki bürokrasi gibiler. Sansürcülere biat ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFI YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın geçtiğimiz sene Instagram'da yaptığı bir paylaşımı müstehcen bulunduğu için topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırılmıştı. Paylaşımının kaldırılmasına sinirlenen Madonna da Instagram'ı cinsiyetçilikle suçlamıştı.