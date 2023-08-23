Dünyaca Ünlü Şarkıcı Billie Eilish, tarifeli uçakta görüntülendi

Son yılların en popüler şarkıcılarının başında gelen Billie Eilish, geçtiğimiz gün tarif bir uçakta yolculuk yaparken hayranı tarafından görüntülendi. Ünlü isim tanınmamak için iki tane şapka taksa da başarılı olamadı.