Dünyaca Ünlü Şarkıcı Billie Eilish, tarifeli uçakta görüntülendi
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Son yılların en popüler şarkıcılarının başında gelen Billie Eilish, geçtiğimiz gün tarif bir uçakta yolculuk yaparken hayranı tarafından görüntülendi. Ünlü isim tanınmamak için iki tane şapka taksa da başarılı olamadı.
Şarkıları ve güzelliğiyle adından söz ettiren 21 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish, tarifeli bir uçakta seyahat ederken objektiflere takıldı.
UÇAKTA SELFİE PAYLAŞTI
Instagram hesabından yolculuk öncesi ve esnasından paylaşımlar yapan şarkıcı, etrafını göstermemeye özen gösterirken bir hayranı tarafından görüntülenerek TikTok'ta paylaşıldı. Tarifeli uçağın ekonomi sınıfını tercih eden güzel şarkıcı, tanınmamak şapkasının üstüne bir kapüşonunu kapattı ancak hayranlarının dikkatinden kaçamadı.
Dünyaca ünlü isi uçakta görüntüleriyle ilgili sessizliğini koruyor.