Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Koku şikayeti üzerine Beyoğlu'nda daireden 4,5 ton atık malzeme çıkarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Koku şikayeti üzerine Beyoğlu'nda daireden 4,5 ton atık malzeme çıkarıldı Haber Videosunu İzle
Koku şikayeti üzerine Beyoğlu'nda daireden 4,5 ton atık malzeme çıkarıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu'nda kötü koku şikayeti üzerine polis eşliğinde daireye giren belediye ekipleri 4,5 ton atık malzeme çıkardı. Dairede tek başına yaşayan 75 yaşındaki ev sahibinin atıkları uzun süredir biriktirdiği belirlenirken, temizliğin ardından ilaçlama yapıldı.

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda kötü koku şikayeti çöp evi ortaya çıkardı. Polis eşliğinde maske ve tulumlarla daireye giren belediye ekipleri evden 4,5 ton atık çöp çıkardı.

Beyoğlu, Keçeci Piri Mahallesi Başkurt Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinden yayılan kötü kokudan rahatsız olan apartman sakinleri belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine eve polis, zabıta ile Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri gitti.

4,5 TON ATIK MALZEME DAİREDEN TAHLİYE EDİLDİ

Polis eşliğinde daireye giren ekipler, dairenin içinin evsel atıl ve çeşitli malzemelerle dolu olduğunu gördü. Dairede tek başına yaşayan 75 yaşındaki ev sahibi Bahattin K'nın bu malzemeleri uzun süredir evde biriktirdiği ve çevreye kötü koku yayıldığı belirlendi. Tulum giyerek ve maske takarak daireye giren belediye ekipleri yaptıkları çalışmada evden toplam 4.5 ton atık malzeme çıkararak çöpe attı.

İLAÇLAMA YAPILDI

Atıkların çıkarılmasının ardından dairede kötü koku ile haşere oluşumunun önüne geçilmesi amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Saniyeler içinde küle döndü! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay

"Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Cezayir yarım asır sonra sınır dışına asker gönderdi! Nedeni dikkat çekti

53 yıl sonra orduya verilen emir şoke etti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı

Kar fena bastırdı! İki ilde araçlar yolda kaldı
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor

Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Fındık piyasasında büyük soruşturma! 7 şirket mercek altında

Kahvaltıların vazgeçilmezi için kötü haber
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi33

İmamoğlu'nun yanına gitti

Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı48

Tutuklanmasıyla bir ilk yaşandı
Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam21

Milyonları ilgilendiren zam! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı

8 kişilik katliamda kahreden detaylar! Köyün muhtarı konuştu