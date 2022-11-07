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Dünyaca ünlü model Gigi Hadid "Nefret çöplüğüne döndü" diyerek Twitter hesabını sildi

Magazin Haberleri

Elon Musk Twitter'ı satın aldıktan sonra dünyaca ünlü kişiler hesaplarını kapamaya devam ediyor. Son olarak Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid de Twitter'ın bağnazlık çöplüğüne dönüştüğünü ve artık güvenli bir yer olmadığı gerekçesi ile hesabını dondurdu.

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının yankıları sürerken, birçok kişi hesabını donduruyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid de bu kararı alanlardan.

"TWİTTER BAĞNAZLIK ÇİFTLİĞİNE DÖNDÜ"

Gigi Hadid, Instagram hesabından 76 milyon takipçisi ile hesabını dondurduğunu paylaştı. Gigi, Instagram hikayesinde şunları yazdı: "Twitter gittikçe daha fazla nefret ve bağnazlık çöplüğü haline geliyor. Bu, parçası olmak istediğim bir yer değil."

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid 'Nefret çöplüğüne döndü' diyerek Twitter hesabını sildi

"YARARDAN ÇOK ZARAR"

Güzel model, son olarak Twitter'ın artık güvenli bir yer olmadığını hissettiğini ve platformun artık yarardan çok zarar olduğunu söyledi.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid 'Nefret çöplüğüne döndü' diyerek Twitter hesabını sildi

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid 'Nefret çöplüğüne döndü' diyerek Twitter hesabını sildi

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid 'Nefret çöplüğüne döndü' diyerek Twitter hesabını sildi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Gigi Hadid Elon Musk Twitter Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Nazlı Muhip:

Kullanmasını bilmiyorsun demek ki bacım.musk senin bi tarafı kırık hesabina kalmadi.

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