Düğün öncesi tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti birbirini öpücüklere boğdu - Haberler

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Düğün öncesi tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti birbirini öpücüklere boğdu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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İki hafta önce nişanlanan ve yaz sonu evlenecek olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti, arkadaşlarıyla tatile çıktı. Çeşme'de tatil yapan çift, plajda birbirini öpücüklere boğarken görüntülendi.

Rol aldığı projelerdeki başarısıyla sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, 14 Şubat'ta Oğuzhan Koç'tan aldığı evlilik teklifini kabul etti. Mutlu bir birliktelikleri olan çift, iki hafta önce aile arasında düzenledikleri törenle nişanlandı. Çift, nişan töreni sonrası soluğu tatilde aldı.

BİRBİRİNİ ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Habertürk'te yer alan habere göre, Koç ve Özdemir çifti yakın arkadaşlarıyla birlikte Çeşme'ye tatile gitti. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Özdemir ve Koç, bir ara romantik anlar yaşadı. Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift, birbirlerini öpücüklere boğdu.

Düğün öncesi tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti birbirini öpücüklere boğdu

EZGİ MOLA'NIN SEVGİLİSİNDEN BAYRAM HARÇLIĞI ALDI

Çift bir ara yanlarına gelen Ezgi Mola'nın sevgilisi Mustafa Aksakallı ile de eğlenceli anlar yaşadı. Demet Özdemir plajda bayramlaştığı Mustafa Aksakallı'nın elini öptü ve 100 dolar harçlık aldı. Aksakallı da Oğuzhan Koç'un elini öpüp 100 dolar aldı. Mustafa Aksakallı ardından ünlü şarkıcıdan aldığı parayı Özdemir'e verdi.

Düğün öncesi tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti birbirini öpücüklere boğdu

Düğün öncesi tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti birbirini öpücüklere boğdu

Düğün öncesi tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti birbirini öpücüklere boğdu

Düğün öncesi tatile çıkan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti birbirini öpücüklere boğdu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Demet Özdemir Oğuzhan Koç Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan Aksa:

bu çocuk hayatının hatasını yapıypr

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