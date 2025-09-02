Düğün öncesi tatil kaçamağı: Selena Gomez'den aşk pozu

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, nişanlısı Benny Blanco ile romantik tatilden kareleri sosyal medya hesabında paylaştı. Çiftin göl kenarında baş başa geçirdiği huzurlu anlar, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Paylaşılan karelerde çiftin küçük bir tekne gezisine çıktığı, ahşap bir iskelede birlikte zaman geçirdiği ve çam ağaçları arasında ateş başında keyifli vakit geçirdiği görüldü. Gomez, paylaşımlarına "Göl hayatı" notunu düşerken, Blanco'ya sarıldığı pozlar da dikkat çekti.

EYLÜL AYINDA EVLENECEKLERİ İDDİA EDİLİYOR

Dünyaca ünlü yıldız Selena Gomez ve müzik yapımcısı nişanlısı Benny Blanco'nun kısa süre içinde evleneceği iddia ediliyor. 2023 yılında aşk yaşamaya başlayan çiftin Eylül ayında nikâh masasına oturacağı konuşuluyor.

Aşk hayatı sık sık magazin gündemine gelen Gomez, bir dönem dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle gündemdeydi. Yıllar süren ayrılıp barışmaların ardından yollarını tamamen ayıran Gomez, aradığı mutluluğu Benny Blanco'da buldu. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşlarıyla birlikte bekarlığa veda partisi düzenleyen Gomez, şimdi de nişanlısıyla çıktığı romantik göl tatiliyle gündeme geldi.