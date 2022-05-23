Dubai'de tatil sezonunu açan Yasmin Erbil, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı - Haberler

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Dubai'de tatil sezonunu açan Yasmin Erbil, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, tatil sezonunu Dubai'de açtı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Erbil, renkli bikinisiyle şezlongda verdiği pozları da takipçilerinin beğenisine sundu.

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden olan kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinden Kumru'nun yakın arkadaşı Canan'ı oynayan ve aynı zamanda sunuculuk yapan Erbil, tatil sezonunu açtı.

YAZ LÜTFEN KAL

Tatil sezonunu Dubai'de açan Erbil, 314 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını paylaşmaya devam ediyor. Pembe bikinisiyle şezlonga uzanan ünlü isim, art arda verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayarak "Yaz lütfen kal" notunu yazdı. Erbil'in pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte Yasmin Erbil'in tatil pozları...

Dubai'de tatil sezonunu açan Yasmin Erbil, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Dubai'de tatil sezonunu açan Yasmin Erbil, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Dubai'de tatil sezonunu açan Yasmin Erbil, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Dubai'de tatil sezonunu açan Yasmin Erbil, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Dubai'de tatil sezonunu açan Yasmin Erbil, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Dubai'de tatil sezonunu açan Yasmin Erbil, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Dubai'de tatil sezonunu açan Yasmin Erbil, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar, Yasmin Erbil, Dubai, Cinsellik, Magazin, Haberler

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